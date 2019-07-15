В США началась масштабная депортация нелегальных мигрантов



Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) возобновила свои ранее объявленные меры по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов, которым было приказано покинуть страну, сообщает Fox News.



Рейды ICE по задержанию нелегалов начались на выходных не только в Нью-Йорке, но и в ряде других городов.



Действия службы по мигрантам направлены на людей, которые имели возможность подать судье по делам мигрантов заявление о предоставлении убежища, но решили не делать этого. ICE дала этим людям возможность еще в феврале организовать выезд из страны, но только 3% нелегальных мигрантов ответили на это предложение.



Напомним, в июне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов.



Отец с годовалой дочкой утонули на глазах у матери на границе США и Мексики



В то же время президент США призвал членов Демократической партии в Конгрессе поддержать антимиграционные инициативы для предотвращения пограничного кризиса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net