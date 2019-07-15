Итоги 14.07: ДТП с кортежем и отставка главы ГФС



В Европе призвали Иран к сохранению ядерного соглашения

Германия, Франция и Великобритания призвали Иран соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий. Власти трех стран обеспокоены тем, что ядерная сделка продолжит распадаться из-за санкций США и решения Ирана не выполнять ряд ключевых положений соглашения.

Кортеж Зеленского попал в аварию

В Запорожской области произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. В результате происшествия жертв нет.

Автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

По информации СМИ, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

Суд восстановил на выборах в Раду кандидата с двойным гражданством от Слуги народа

Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Александра Куницкого от партии Слуга народа.

Суд отметил, что решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

112 Украина отказался от показа скандального фильма с Путиным

Телеканал 112 Украина решил не показывать в своем эфире фильм Нерассказанная история Украины режиссера Оливера Стоуна с российским президентом, которого называют "биографом Владимира Путина". На сайте канала говорится, что такую рекомендацию дал Международный редакционный совет.

По требованию Зеленского глава ГФС подал в отставку

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов написал заявление об увольнении. По его словам, он написал заявление по требованию президента Владимира Зеленского.

"Уважаемый господин президент... пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - заявил чиновник.

ЕС призвал Россию соблюдать договор о ракетах

За три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини настоятельно призвала РФ внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

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Источник: korrespondent.net