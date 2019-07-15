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15. 07. 2019

В НАТО заявили о последнем шансе для России по сохранению ДРСМД

Генеральный НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей авторской колонке в газете Столтенберг заявляет, что на руководство Кремля возложена ответственность за утилизацию ракет.

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить Договор. В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех", - считает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, "на кону стоит безопасность Европы".

Как известно, срок действия ДРСМД истекает через три недели. По этому поводу в ЕС накануне также призвали Россию соблюдать договор о РСМД.

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Источник: korrespondent.net

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