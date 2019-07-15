Сутки в ООС: 19 обстрелов, без потерь

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Ледебинское, Павлополь, Крымское, Зайцевое, Новолуганское, Попасная.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

В штабе сообщили, что по данным разведки 14 июля двое врагов были ранены.

С начала понедельника, 15 июля, противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного, Широкиного, Луганского, Новоалександровки. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за сутки 13 апреля на Донбассе ранили двоих украинских военных, зафиксировано 15 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net