Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2019, понедельник, 09:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
15. 07. 2019

Сутки в ООС: 19 обстрелов, без потерь

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Ледебинское, Павлополь, Крымское, Зайцевое, Новолуганское, Попасная.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

В штабе сообщили, что по данным разведки 14 июля двое врагов были ранены.

С начала понедельника, 15 июля, противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного, Широкиного, Луганского, Новоалександровки. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за сутки 13 апреля на Донбассе ранили двоих украинских военных, зафиксировано 15 обстрелов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.