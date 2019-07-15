Наводнение в Непале: число жертв удвоилось

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, выросло до 65, еще 38 человек пострадали. Об этом вечером в воскресенье, 14 июля сообщило агентство ANI со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, продолжаются поиски 30 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Спасатели эвакуировали 1146 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 22 района страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.

Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг на Непал обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. В субботу сообщалось о 32 погибших, 12 раненых и 17 пропавших без вести.

Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны, 14 человек числятся пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net