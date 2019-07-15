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15. 07. 2019

Гройсман намерен резко сократить число министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 в следующей каденции правительства. Об этом вечером, в воскресенье 14 июля, Гройсман сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает сайт правительственного портала.

"Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - заявил Гройсман.

Отмечается, что в настоящее время количество членов правительства составляет 25 человек, включая премьер-министра и шесть вице-премьер-министров.

Ранее социологи назвали реформы, которые украинцы хотят увидеть в первую очередь.

Напомним, Гройсман пригрозил подчиненным "лечением" от соцсетей. Так он отреагировал на частое использование телефонов во время совещаний.

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Источник: korrespondent.net

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