Десять человек отравились пиццей в Луцке

В Луцке 10 человек госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтероколит после посещения одной из местных пиццерий. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию Феличита в городе Луцк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7:15 в лечебном учреждении находится 10 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в спортивном лагере в Одесской области массово отравились дети.

Перед этим в лагере в Николаевской области отравились 40 детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net