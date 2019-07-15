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15. 07. 2019

Десять человек отравились пиццей в Луцке

В Луцке 10 человек госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтероколит после посещения одной из местных пиццерий. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию Феличита в городе Луцк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7:15 в лечебном учреждении находится 10 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в спортивном лагере в Одесской области массово отравились дети.

Перед этим в лагере в Николаевской области отравились 40 детей. 

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Источник: korrespondent.net

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