Рано утром в понедельник, 15 июля, на 34 километре Житомирской трассы под Киевом произошло масштабное ДТП, в котором три человека погибли и 18 пострадали, сообщает Информатор.

Отмечается, что около 05:40 вблизи населенного пункта Гуровщина столкнулись маршрутка Volkswagen LT и Ford Mondeo.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель также был госпитализирован в больницу. В то же время водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. Позже в карете "скорой" скончался еще один пассажир Ford.

Движение по Житомирской трассе долгое время было затруднено. Участок, где произошло ДТП, в сторону Киева полностью перекрыли, из-за чего образовалась пробка.

Cмотрите фотогалерею: Масштабное ДТП под Киевом: трое погибли, 18 ранены

Накануне сообщалось, что в ДТП с главой облорганизации Слуги народа погибла женщина.

А на прошлой неделе под Киевом перевернулась фура с пивом. Хмельной напиток залили всю проезжую часть.

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Источник: korrespondent.net