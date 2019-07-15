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15. 07. 2019

В Ровно предпринимателю во двор бросили гранату

В Ровно полицейские устанавливают обстоятельства взрыва во дворе предпринимателя. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Так, 15 июля, около 2:40 поступило сообщение от 60-летнего жителя Ровно, что на территории его хозяйства произошел взрыв.

Как выяснилось, неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу.

В результате взрыва был поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе. На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее в пригороде Киева в Вышгороде неизвестные бросили гранату во двор дома начальника внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата.

А в Винницкой области аналогичным образом покушались на местного депутата, бросив гранату ему во двор.

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Источник: korrespondent.net

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