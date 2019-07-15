Филарет выбрал неправильный путь - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что глава Киевского патриархата Филарет выбрал неправильный путь. Об этом он сказал в интервью ТСН.

По его словам, Филарет "должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь".

Также Варфоломей отрицал зависимость Православной украинской церкви от Константинополя. Он отметил, что украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать.

"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - отметил Вселенский патриарх.

Как известно, Филарет отказался признавать томос об автокефалии и протекторат Вселенского патриархата. По его словам, если он раньше знал, что с томосом украинская церковь перейдет из одной зависимости в другую. то никогда бы его не поддержал.

Также Филарет продолжает отстаивать независимость Киевского патриархата.

В ПЦУ, в свою очередь, списывают поведение Филарета на преклонные годы.

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Источник: korrespondent.net