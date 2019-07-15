В Испании отменили сотни рейсов из-за забастовки

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся 15 июля забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила газета El Pais.
Организует стачку, которая должна завершиться в 23:00 по местному времени, Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.
Сотрудники Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.
Оператор предлагает пассажирам, чьи планы были нарушены из-за забастовки, поменять или вернуть билеты на бесплатной основе.
Ранее один из важнейших аэропортов в Европе, аэропорт Амстердама Схипхол, предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за общенациональной забастовки общественного транспорта.
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Источник: korrespondent.net
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