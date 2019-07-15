В цеху разлились тысячи тонн расплавленного чугуна

В конвертерном цехе комбината Азовсталь разлилось около двух тысяч тонн чугуна. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает сайт города Мариуполь со ссылкой на данные компании Метинвест.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшую пятницу. По словам сотрудников, на первой смене, при выполнении технологической операции металлургического цикла прогорел миксер № 1 конвертерного цеха МК Азовсталь. Находившийся в миксере жидкий чугун вылился на технологическую площадку и растекся по ней.

Ранее сообщалось, что в Турции произошел взрыв на азотном заводе.

Перед этим в Китае взрыв произошел на химзаводе, два человека погшибли.

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Источник: korrespondent.net