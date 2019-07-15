Беспорядки во Франции: задержаны почти 300 человек

Болельщики футбольной сборной Алжира устроили беспорядки в Париже, Марселе и Лионе после выхода команды в финал Кубка африканских наций, сообщает телеканал BFM

Так, после победы над сборной Нигерии со счетом 2-1, тысячи человек вышли на улицы Парижа, Марселя и Лиона. Вскоре между фанатами и сотрудниками полиции начались столкновения. В столице Франции были разбиты витрины нескольких магазинов, а в Лионе сожжены десятки машин.

В Марселе болельщики пытались прорваться на территорию порта, однако полиция не позволила им это совершить, из-за чего хулиганы забросали стражей порядка камнями.

Для разгона фанатов полицейские использовали слезоточивый газ.

По данным МВД, полиция задержала 282 человека в ходе потасовок.

Напомним, фанаты сборной Алжира устроили беспорядки и на прошлой неделе, когда команда прошла в полуфинал турнира. Тогда были разгромлены несколько магазинов в Париже, в городе Монпелье погибла женщина.

Согласно различным оценкам, алжирская диаспора насчитывает во Франции от 2 до 4 млн человек. Примерно у половины ее представителей - двойное гражданство.

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Источник: korrespondent.net