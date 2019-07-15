На Донбассе закрыли один из пунктов пропуска

В понедельник, 15 июля, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ Майорское. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что сейчас на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, люди эвакуированы.

"Гражданские лица, ожидавшие начала работы перед контрольным пунктом и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что остальные КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме.

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Источник: korrespondent.net