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15. 07. 2019

На выборы прибыли более 200 международных наблюдателей

По состоянию на 15 июля более 200 международных наблюдателей прибыли в Украину на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"На сегодня в Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки было пропущено 6 человек", - сказал Демченко.

Как сообщалось, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

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Источник: korrespondent.net

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