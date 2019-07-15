На выборы прибыли более 200 международных наблюдателей

По состоянию на 15 июля более 200 международных наблюдателей прибыли в Украину на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
"На сегодня в Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки было пропущено 6 человек", - сказал Демченко.
Как сообщалось, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей
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Источник: korrespondent.net
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