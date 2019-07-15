Данилюк в СНБО получает вдвое больше Турчинова

Новый глава СНБО Александра Данилюка зарабатывает почти вдвое больше своего предшественника Александра Турчинова. Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин. опубликованный в понедельник, 15 июля.
Так, за четыре рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривны зарплаты. За июнь - 92 320 гривен.
"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.
При этом Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.
Стоит отметить, что в СНБО до сих пор работают заместители Турчинова.
Так, первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).
Зарплата замсекретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).
Как сообщалось, на прошлой неделе Данилюк уехал с рабочим визитом в США.
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Источник: korrespondent.net
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