Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2019, понедельник, 12:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
15. 07. 2019

Мэй под конец карьеры премьера станцевала под Abba

Тереза Мэй в один из своих последних выходных на посту британского премьер-министра, публично станцевала под хиты Abba, такие как Dancing Queen и Mamma Mia во время фестиваля, сообщает Reuters.

В сеть выложили видео с немного неуклюжими танцами Мэй на фестивале Хенли. В ролике видно, как рядом с Мэй ее муж и другие мужчины двигают руками под мелодию.

Мэй, которую оппоненты назвали "роботом", решила добавить немного юмора к своей работе, танцуя публично.

В прошлом году она станцевала со школьниками в Южной Африке, а потом вышла на сцену на конференции Консервативной партии под Dancing Queen - демонстрируя странное роботическое движение рукой, ставшее вирусным в социальных сетях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.