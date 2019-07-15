Мэй под конец карьеры премьера станцевала под Abba

Тереза Мэй в один из своих последних выходных на посту британского премьер-министра, публично станцевала под хиты Abba, такие как Dancing Queen и Mamma Mia во время фестиваля, сообщает Reuters.

В сеть выложили видео с немного неуклюжими танцами Мэй на фестивале Хенли. В ролике видно, как рядом с Мэй ее муж и другие мужчины двигают руками под мелодию.

Мэй, которую оппоненты назвали "роботом", решила добавить немного юмора к своей работе, танцуя публично.

В прошлом году она станцевала со школьниками в Южной Африке, а потом вышла на сцену на конференции Консервативной партии под Dancing Queen - демонстрируя странное роботическое движение рукой, ставшее вирусным в социальных сетях.

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Источник: korrespondent.net