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15. 07. 2019

Дело Вышинского: в Киев прилетела российский омбудсмен

В Киев в понедельник, 15 июля, прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она намерена посетить заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора РИА Новости - Украина Кирилла Вышинского, пишет Интерфакс.

До заседания, в полдень Москалькова намерена встретиться с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Эту информацию подтвердили оба омбудсмена. Москалькова уточнила, что расскажет о самочувствии 24 украинских моряков, и в целом они обсудят проблемы защиты прав граждан, которых удерживают в России и Украине.

Как известно, Подольский райсуд Киева начнет заседание по делу Вышинского во второй половине дня. 

Сегодня утром пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что суд может выпустить Вышинского из СИЗО уже 15 июля в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Также она связала возможное освобождение Вышинского с тем, что президенту Владимиру Зеленскому недавно передали письмо от матери мужчины, и его первым телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменниках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и, наверное, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - написала Сарган.

Ранее Подольский райсуд продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля. 

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Источник: korrespondent.net

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