В понедельник, 15 июля, на складах Новой почты в городе Мукачево Закарпатской области вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что пожар произошел рано утром, его тушили 22 спасателя из трех пожарных частей и пять единиц техники.

"В 5:38 15 июля закарпатским спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Кооперативной в городе Мукачево. Там загорелось складское здание почтовой организации Новая почта", - говорится в сообщении.

В 6:14 пожар на площади около 30 кв. м. удалось локализовать и в 07:05 полностью ликвидировать.

Нанесенный материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре не было.

В компании заявили, что выплатят компенсации клиентам, чей груз пострадал, согласно оценочной стоимости отправлений.

Cмотрите фотогалерею: В Мукачево горел склад Новой почты

Ранее сообщалось, что в Киеве дотла сгорело кафе. Недалеко от места происшествия нашли двоих работников бара. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, а во время начала пожара спали рядом с заведением.

А в Днепропетровской области тушили масштабный пожар на мусорной свалке.

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Источник: korrespondent.net