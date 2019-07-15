В понедельник, 15 июля, на складах Новой почты в городе Мукачево Закарпатской области вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Отмечается, что пожар произошел рано утром, его тушили 22 спасателя из трех пожарных частей и пять единиц техники.
"В 5:38 15 июля закарпатским спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Кооперативной в городе Мукачево. Там загорелось складское здание почтовой организации Новая почта", - говорится в сообщении.
В 6:14 пожар на площади около 30 кв. м. удалось локализовать и в 07:05 полностью ликвидировать.
Нанесенный материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре не было.
В компании заявили, что выплатят компенсации клиентам, чей груз пострадал, согласно оценочной стоимости отправлений.
Cмотрите фотогалерею: В Мукачево горел склад Новой почты
Ранее сообщалось, что в Киеве дотла сгорело кафе. Недалеко от места происшествия нашли двоих работников бара. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, а во время начала пожара спали рядом с заведением.
А в Днепропетровской области тушили масштабный пожар на мусорной свалке.
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Источник: korrespondent.net
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