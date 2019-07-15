Вятрович отреагировал на идею Разумкова о декоммунизации

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в Раде, недостаточно глубоко знает соответствующее законодательство. Об этом заявил в эфире телеканала Прямой директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Фактически, эти заявления свидетельствуют о незнании господином Разумковым законодательства. В любом случае, предложения о новых названиях приходили от местных громад", - сказал он.

Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Вятрович не видит причин для ревизии, не верит в то, что это возможно, и полагает, что "какие-либо попытки закончатся поражением".

Прецедент с рекоммунизацией в Харькове историк-чиновник считает "попытками реванша" и говорит, что сейчас пытается купировать этот процес в суде. Если юридический метод не поможет, отметил Вятрович, возможны гражданские протесты.

Ранее Разумков заявил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.

Война переименований. Что не так с названием улиц

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net