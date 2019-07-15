Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать в Житомир

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол, которого цитирует госагентство БелТА.
Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил принять участие во II форуме регионов двух стран в адресованном Лукашенко поздравления в связи с Днем независимости Беларуси, который отмечается 3 июля.
Проведение II Форума регионов Беларуси и Украины запланировано на октябрь 2019 года в Житомире.
I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
Появилось видеосравнение Зеленского и Лукашенко
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Источник: korrespondent.net
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