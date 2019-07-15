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15. 07. 2019

С самолета в Лондоне сняли безбилетного ребенка

Полиция лондонского аэропорта Хитроу расследует, каким образом 12-летнему мальчику удалось незаметно пробраться на борт самолета без билета. Об этом сообщает The Telegraph.

"Полиция в аэропорту Хитроу расследует, как 12-летний мальчик проскользнул через систему безопасности и сумел сесть на рейс British Airways в Лос-Анджелес без билета или посадочного талона", - говорится в сообщении

Ребенок без сопровождения взрослых и проездных документов смешался с другими пассажирами во время посадки на рейс до Лос-Анджелеса, и был замечен только на борту самолета, когда бортпроводники попросили посадочный талон мальчика. Ребенок отказался отвечать бортпроводникам, с самолета его вывели полицейские.

Из-за нарушения безопасности самолет пришлось эвакуировать, в результате чего вылет задержался более чем на четыре часа.

На данный момент ведется расследование. Следователи пытаются выяснить, откуда мальчик и как ему удалось пройти незамеченным.

Напомним, в начале июля из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника. 

Ранее сообщалось, что в Жулянах Boeing выкатился за посадочную полосу. Как оказалось, у самолета авиакомпании Belavia сломалось шасси.

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Источник: korrespondent.net

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