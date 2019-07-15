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15. 07. 2019

В Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе

Полиция Италии провела операцию на севере страны, в ходе которой был изъят арсенал огнестрельного оружия у лиц, воевавших на Донбассе. Об этом сообщает ANSA в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что операция проводилась в рамках противодействия терроризму в ряде городов Италии – Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли. Она была направлена против правоэкстремистских группировок, которые связаны с итальянскими наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Правоохранители изъяли большое количество оружия, в частности, автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

Были задержаны три человека, в том числе бывший инспектор итальянской таможни50-летний Фабио Дель Берджоло, который баллотировался в Сенат Италии в 2001 году от партии Новая сила.

Ранее в Италии суд города Генуя вынес приговоры трем наемникам, воевавшим против Украины на Донбассе. Все они получили реальные тюремные сроки.

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Источник: korrespondent.net

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