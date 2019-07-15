Крупнейший город Казахстана остался без света

Самый крупный город Казахстана – Алма-Ата – в понедельник остался без света. Об этом сообщает Nur.kz в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что свет пропал почти во всех районах города. На улицах не работают светофоры, поэтому на крупных перекрестках стоят сотрудники дорожной полиции, которые регулируют транспортные потоки.

"В 14:14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО АлЭС, что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города", – сообщили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Также сообщается, что на текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2.

Так же по внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кв) идет процесс подключения города к электричеству. Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17:00 в полном объеме.

Напомним, 10 июля в энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества. Из-за перепада напряжения выключились Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ. Подачу электричества потребителям удалось восстановить в ночь на 11 июля.

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Источник: korrespondent.net