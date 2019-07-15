Зеленский расширил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав составе Совета национальной безопасности и обороны.
Так, указом от 15 июля он утвердил членами СНБО руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Также Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Напомним, указом от 31 мая в состав СНБО входят также первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова и начальник Генштаба Руслан Хомчак.
Отметим, новый глава СНБО Александра Данилюка зарабатывает почти вдвое больше своего предшественника Александра Турчинова.
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Источник: korrespondent.net
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