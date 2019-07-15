Приговор Маркиву: Аваков поговорил с послом Италии

Глава МВД Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа приговор итальянского суда военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 15 июля.

"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - написал Аваков.

"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.

Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. При этом обвинение просило о 17 годах заключения.

Аваков заявил, что решение суда будет обжаловано, а президент Владимир Зеленский поручил ГПУ и МИД срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net