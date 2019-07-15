НАБУ допросило судью, отменившего национализацию ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро допросило судью Окружного административного суда Киева Игоря Качура, вынесшего решение о незаконности национализации Приватбанка. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщают Українські новини со ссылкой на заявление судьи.

Качур сообщает, что 3 июля явился по повестке к детективу НАБУ для проведения следственных действий.

Он был допрошен в рамках уголовного производства, открытого 26 июня статье о злоупотребление властью или служебным положением (по ч.1 ст. 364 УК).

Качур заявляет, что допрос в НАБУ является формой давления на суд в данном процессе, в котором еще не вынесено окончательное решение.

"Исходя из вышеизложенного я считают присутствующими все основания утверждать, что такие действия сотрудников НАБУ были совершены с целью оказания давления на меня как на председательствующего по административному делу", - подчеркивает Качур.

Он считает, что детективы бюро грубо вмешались в его деятельность. В связи с чем судья просит Высший совет правосудия защитить его от "своевольных и противоправных" действий НАБУ.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. После этого НБУ попросил Высший совет правосудия привлечь судей к дисциплинарной ответственности.

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Источник: korrespondent.net