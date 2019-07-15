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15. 07. 2019

Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье

Правительство на заседании 10 июля приняло решение компенсировать до 300 тысяч гривен за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Facebook.

Отмечается, что сумма выплаты компенсации будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья, при этом предельный ее размер составит 300 тысяч гривен.

Органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

В сообщении не приводится информация относительно разрушенных домов в Донецкой области.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье должны быть предусмотрены в госбюджете.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог. 

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Источник: korrespondent.net

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