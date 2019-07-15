ЦИК показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия обнародовала на своем сайте фотографию кандидата в депутаты Дарта Викторовича Вейдера. Он обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги "Звездные войны". Фото опубликовано на сайте ЦИК.

Вейдер баллотируется по одномандатному округу № 135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Вейдер – директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

В своей предвыборной программе Дарт Вейдер отметил, что его приоритетами являются "прочная оборона, честные правоохранители и европейский выбор". По его мнению, Украина нуждается в создании противовоздушного ракетного щита. По информации ЦИК, судимостей не имеет.

Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги "Звездные войны". По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии.

Ранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

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Источник: korrespondent.net