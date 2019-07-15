Кортеж въехал в детей. ДТП с охраной Зеленского

Аварии с кортежами чиновников, к сожалению, привычная история для Украины.

Владимир Зеленский еще и два месяца не работает президентом, но его кортеж в аварию уже попал. Самого главы государства в автомобилях не было, это его охранники возвращались в Киев из командировки и въехали в автобус с детьми.

Корреспондент.net собрал все подробности скандальной истории.

Что случилось

Автомобили кортежа президента, на которых личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки в Киеве, попали в ДТП.

Директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало заявил: "Комментирует УГО, поскольку речь идет о кортеж 1". Кортеж 1 – это кортеж президента Украины, комментирует УГО – то есть Управление государственной охраны.

Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Сам Зеленский улетел в Киев на самолете.

В Запорожской области два автомобиля Volkswagen Touareg и Volkswagen Transporter врезались в автобусы предприятия АрселорМиттал Кривой Рог", в которых ехали дети в оздоровительный лагерь.

Один из автобусов выехал в кювет, а автомобили госохраны получили механические повреждения.

По сообщению местных изданий, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми.

Судя по фотографиям ущерб серьезный, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Была колонна автобусов, которая направлялась в лагеря, принадлежащие АрселорМиттал Кривой Рог. 515 детей во всей колонне. Пострадали два автобуса - шестой и седьмой. С шестым это было лобовое столкновение, а с седьмым - побочное. Лишь благодаря мастерству водителей удалось избежать трагедии, они немного двинулись в сторону с дороги и таким образом спасли детей ", - сообщили в пресс-службе АрселорМиттал Кривой Рог.

Всех детей осмотрели медики, травматолог и терапевты, никто из них в ДТП не пострадал.

"Виновным является водитель автомобиля Volkswagen, но все остальное, что есть в новостях - мы не комментируем, есть заявление Государственной службы охраны, можно к ним обратиться", - добавили в пресс-службе предприятия.

Проблемы в УГО

По информации издания Страна.ua, в Управлении государственной охраны сейчас из 30 водителей работает лишь половина. И из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками, отсюда - и ДТП.

В УГО опровергли информации о нехватке кадров. Там отметили, что штат сотрудников полностью укомплектован, а водители работают в нормальном графике - " штат укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины".

Зеленский не отказался от кортежа

Перед президентскими выборами Владимир Зеленский заявлял, что не собирается использовать кортеж для собственных перемещений.

Но, став президентом, Зеленский продолжил ездить на кортеже. Так, в Киеве, кортеж Зеленского увидели на проспекте Григоренко.

Также Зеленский, несмотря на то, что пообещал сократить количество автомобилей в свое кортеже, добавил к пяти машинам еще одну. Она была замечена в кортеже президента в тот момент, когда он покидал здание Конституционного суда, где 11 июня рассматривали представление народных депутатов о признании указа президента Украины о роспуске Верховной Рады неконстуционным.

Скандалы с кортежами

Предшественники Зеленского также попадали в скандалы с кортежами.

Машина кортежа Виктора Ющенко столкнулась с другим автомобилем на Львовщине, водитель неправительственной машины погиб. Похожая история произошла с Януковичем: микроавтобус "скорой помощи" из президентского кортежа врезался в легковушку по дороге к аэропорту Борисполь в тот день, когда Янукович улетал на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. Водитель легковушки также погиб на месте ДТП.

4 сентября 2009 года кортеж премьер-министра Юлии Тимошенко из 5 машин попал в аварию с BMW в Киеве. В кортеже не было самого премьера, а единственным пострадавшим в ДТП оказался работник милиции. Прибывшая на место Госавтоинспекция объявила виновным в происшествии водителя BMW. По их данным, именно он "подрезал" кортеж. Сотрудники ГАИ якобы даже пытались отобрать у мужчины права, но в итоге лишь ограничились составлением протокола.

6 марта 2018 года в самом центре Киева автомобиль сопровождения президентского кортежа Петра Порошенко сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке Шелковичной и Институтской улиц. Регулировщик остановил движение для проезда президентского кортежа, но один из пешеходов решил перебежать дорогу.

В полиции уверяют, что правила дорожного движения нарушил именно пешеход, потому что переходил перекресток на запрещающий сигнал регулировщика. "Регулировщиком был подан запрещающий сигнал, то есть сигнал – не выходить на дорогу. Этот гражданин, несмотря на это, выскочил. Соответственно, произошло столкновение с авто сопровождения", - заявил представитель полиции Ярослав Тракало.

Источник: korrespondent.net