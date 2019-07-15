Словения строит "стену" на границе с Хорватией

Словения размещает "временные технические барьеры" на 40-километровом участке границы с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов, и работой занимается сербская компания. Об этом сообщили в словенском Министерстве внутренних дел, передает Euractiv.

Забор построит белградская фирма LEGI-SGS, которая выиграла соответствующий конкурс, примерно за 4,8 млн евро.

Известно также, что после начала совместного патрулирования на границе с Италией Словения разместит больше полиции и армию на "зеленой" границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.

Ранее сообщалось, что Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии. Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.

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Источник: korrespondent.net