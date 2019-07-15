В супермаркете в Сумах мужчина попытался вспороть себе живот

В полицию Сум поступил вызов о том, что в супермаркете на улице Ярослава Мудрого человек угрожает нанести себе телесные повреждения, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили, что 26-летний сумчанин разбил стеклянную бутылку и, наставив ее острый обломок к животу, собирался порезать себя. Мужчина рассказал, что поссорился с матерью и обратился к шантажу, чтобы она пришла в супермаркет.

Полицейским удалось наладить контакт с мужчиной и забрать у этого осколок стекла. На неадеквата надели наручники и передали в домедицинскую помощь, ведь он порезал пальцы руки, когда сжимал осколок. После этого шантажиста доставили в Сумское отделение полиции.

Напомним, под Киевом мужчина ранил отверткой сожительницу и застрелился. Мужчина тяжело ранил бывшую сожительницу, а сам после этого застрелился. Пострадавшая находится больнице с проникающим ранением грудной клетки.

Народный артист Украины покончил с собой в Киеве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net