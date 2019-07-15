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15. 07. 2019

Опубликован указ о Дне Независимости без парада

На сайте президента Владимира Зеленского появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. 

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

Также указом предусматривается проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.

Напомним, Зеленский заявил об отмене парада на День независимости 9 июля. В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман поручил найти средства на проведение парада и выплаты премий военным.

В свою очередь, ветераны предложили вместо отмененного парада провести в Киеве Марш Свободы.

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Источник: korrespondent.net

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