НАБУ обязали открыть дело на члена Нацсовета по ТВ Герасимьюк

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного получения взятки первого замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк. Об этом говорится в материалах суда.

Жалоба на бездеятельность НАБУ поступила от адвоката Юрия Захарченко. Он обосновывает свое заявление тем, что 11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимьюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Детективы бюро установили, что в заявлении не было объективных фактов, и сообщили об этом заявителю.

19 июня Захарченко уведомили, что в заявлении "отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований". После этого Захарченко обратился в суд, и 26 июня суд удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимьюк.

Информации о правонарушении в материалах суда нет.

Ранее сообщалось, что НАБУ допросило судью, отменившего национализацию ПриватБанка.

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Источник: korrespondent.net