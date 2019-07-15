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15. 07. 2019

НАБУ обязали открыть дело на члена Нацсовета по ТВ Герасимьюк

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного получения взятки первого замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк. Об этом говорится в материалах суда.

Жалоба на бездеятельность НАБУ поступила от адвоката Юрия Захарченко. Он обосновывает свое заявление тем, что 11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимьюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Детективы бюро установили, что в заявлении не было объективных фактов, и сообщили об этом заявителю.

19 июня Захарченко уведомили, что в заявлении "отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований". После этого Захарченко обратился в суд, и 26 июня суд удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимьюк.

Информации о правонарушении в материалах суда нет.

Ранее сообщалось, что НАБУ допросило судью, отменившего национализацию ПриватБанка.

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Источник: korrespondent.net

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