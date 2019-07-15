В Варшаве совершено нападение на жилье рабочих из Украины

В ночь на субботу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в жилье украинских рабочих, которые строят метро в Варшаве, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами. Об этом накануне сообщил Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Тwitter.

"Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились оскорбления (антиукраинские лозунги на стенах)", – говорится в сообщении и отмечается, что это было покушение на убийство.

В свою очередь Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря варшавской полиции участка Воля Марту Суловску сообщает, что в результате этого инцидента никто не пострадал. В выяснении обстоятельств дела задействованы полицейские из оперативного и уголовного отделов, которые собирают все доказательства по этому делу.

После этого инцидента украинские работники, против которых совершено акт агрессии, в открытом письме написали, что они придерживаются польских законов, в Польше работают легально, платят налоги и хотят к себе должного отношения.

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Ранее СМИ сообщили, что в лесополосе вблизи польского города Вонгровец нашли тело мертвого украинца. Работодатель не предоставил ему медицинскую помощь, а вывез в лес за 150 километров от места работы.

А на прошлой неделе в польском Вроцлаве десятки националистов устроили марш, на котором звучали антиукраинские лозунги. Власти были вынуждены прекратить это мероприятие.

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Источник: korrespondent.net