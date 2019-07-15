Антикоррупционеры допрашивают Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко в понедельник, 15 июля, прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретарь генпрокурора Ларису Сарган.

На вопрос о том, действительно ли Генпрокурор прибыл на допрос в НАБУ, пресс-секретарь ответила: “Да”.

“Допрос продолжается”, - сообщила Сарган.

Как сообщалось, НАБУ вызвало Луценко на допрос из-за решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с замгенпрокурора Анжелой Стрижевской.

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Источник: korrespondent.net