Заседание по делу Вышинского отложили

Подольский райсуд Киева отложил заседание по делу главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 19 июля, сообщают Вести в понедельник, 15 июля.

Как сообщается, журналист подписал протокол о том, что ознакомился с материалами.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова подала прошение на имя судьи об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Он готов являться в суд.

Отметим, суд может выпустить Вышинского из СИЗО в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Напомним, Вышинский находится в СИЗО с 15 мая 2018 года.

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Источник: korrespondent.net