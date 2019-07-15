Освободят до выборов? Что происходит с моряками

Все чаще в Украине можно услышать заявления, что Россия вскоре отпустит задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Прошлая украинская власть даже говорит, что это произойдет до 21 июля. В РФ говорят, что “думают над этим”. В Киев приехалароссийский омбудсмен Татьяна Москолькова.

Корреспондент.net собрал информацию о будущем пленных украинцев.

Визит омбудсмена

В понедельник, 15 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, во время которой обсуждались вопросы освобождения украинцев.

"Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, а также граждан РФ, удерживаемых в Украине", - заявила Денисова.

Также, по ее словам, омбудсмены рассмотрят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.

"Будем говорить и о дальнейшем нашем сотрудничестве", - подытожила Денисова.

По словам Москальковой, этот диалог является продолжением разговора, который на днях провели президенты Украины и России.

"Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии, чтобы помогать людям", - сказала Москалькова.

Скоро будет результат?

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что моряки могут быть освобождены до дня внеочередных парламентских выборов.

"Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было", - сказал Порошенко.

"Мне безразлично, кто на это натянет одеяло, на кого Путин возложит - в связи с избирательными процессами - причину или позитив ... Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои".

Ранее такое же мнение озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков) освободят, при чем в ближайшее время", - заявил он.

"Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - объяснил Климкин.

Ответ России

Еще 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков.

"Ситуация с удерживаемыми лицами – эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского – в Украине, Песков ответил: "Нет".

Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка".

"Пока большего не происходит", - сказал Песков.

15 июля в МИД РФ уже сообщили, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – сказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что "ничего не может сказать по этому поводу".

Источник: korrespondent.net