По одному из дел Майдана ГПУ завершила следствие

Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается, экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве обвиняется в превышении власти и служебных полномочий.

По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке, в результате чего убиты три участника акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести

"Обвинительный акт по обвинению упомянутого лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 135; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направлено в Печерский районный суд Киева", - говорится в сообщении.

Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.

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Источник: korrespondent.net