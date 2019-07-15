У Зеленского хотят ликвидировать Мининформполитики

Команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания. Об этом заявил советник команды по политическим вопросам Никита Потураев, сообщает Детектор медиа.

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", - сказал он.

Потураев сообщил, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - сказал он.

По его словам, сейчас в команде Президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена регулятора могут назначать Президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано.

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор будет оставаться конституционным органом.

Ранее стало известно, что суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений чиновников Мининформполитики.

Также сообщалось, что Мининформполитики заказало рекламу на британском CNN International на 15,4 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net