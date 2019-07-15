Нардепа в поезде обокрали цыгане

На железнодорожном вокзале Киева цыгане срезали кошелек у народного депутата, руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, сообщает издание 33-й новости.

По информации СМИ, инцидент произошел, когда политик направлялся в Винницу. Кошелек, по его словам, срезали словно бритвой.

"Хорошо, что документы и удостоверения народного депутата были в другом кармане и остались вместе с билетом на Интерсити в Винницу. Уже в Виннице, куда я приехал на ярд предвыборных встреч мне сообщили, что кошелек без денег цыгане сбросили в помойку возле железнодорожного вокзала в Киеве ... Денег жалко, но их там было немного. А вот банковские карточки я заблокировал и их придется восстанавливать. Поэтому будьте ежедневно осторожны на вокзале, в магазине и даже на выборах", - написал Арьев.

Как сообщалось, под Киевом связали и ограбили народного депутата. В Глевахе вооруженные люди напали на дом депутата Павла Пинзеника. Хозяина особняка и его жену связали и ограбили.

Напомним, под Киевом ограбили народного депутата. Злоумышленник якобы на глазах у парламентария забрал кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, пистолет Форт и телефон Nokia 3310.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net