Глава Госбюро расследований Роман Труба заявляет, что в здание ведомства в понедельник, 15 июля, ворвались сторонники партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность. Как говорится в заявлении пресс-службы ГБР, дейтвия активистов там считают попыткой повлиять на дело в отношении Порошенко.

"Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР; сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР; требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников акции были люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. "Это - вмешательство в деятельность правоохранительного органа", - подчеркивают в ГБР.

Там напомнили одно из дел, фигурантом которого является Порошенко, а именно: производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины.

Труба также отвергает обвинения "ЕС" в том, что ГБР выполняет указания главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова. Глав ГБР расценивает действия сторонников Порошенко как политическое давление. Cмотрите фотогалерею: В ГБР ворвались "сторонники Порошенко" Ранее в партии Порошенко заявили, что под ГБР собрались "военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты" и требуют отстранить Трубу. Как сообщалось, ГБР вызвала Порошенко на допрос 17 июля. Экс-президент фигурирует в восьми делах ГБР.

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Источник: korrespondent.net