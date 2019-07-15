Въезды в Черновцы перекрыли для грузовиков

В Черновицкой области на въезде в областной центр перекрыли движение для грузовых автомобилей. Активисты не пропускают тяжеловесный транспорт, из-за которого, по их мнению, разрушается одна из главных дорог города - улица Хотинская. Проведение акции анонсировал один из активистов в Facebook Юрий Ковалец.

"15 июля 2019 года состоится очередной этап проведения бессрочной акции начатой еще 21 мая с требованием проведения капитального ремонта ул. Хотинской. Мы вынуждены выходить на дорогу и перекрывать движение грузовых авто, которые двигаются по ул. Хотинской, разбивая и без того плохое покрытие. КМУ, в лице Гройсмана, не обращая внимания на обращение власти Черновцов и громады города на состояние отрезка маршрута М19", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции Черновицкой области отмечают, что сейчас проезд по городу свободен для всех транспортных средств, кроме грузовых.

"Грузовики ТО останавливают в двух местах, в селе Новый Киселев Кицманского района и с. Магала Новоселицкого район. Полицейские обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения, а также информируют участников дорожного движения о проведении активистами бессрочной акции", - сообщили в полиции.

Напомним, в мае жители Черновцов перекрыли центральную улицу, требуя ремонта дороги. Около 70 человек перекрывали одну из самых длинных улиц города, которая ведет к Калиновскому рынку - улицу Хотинской.

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Источник: korrespondent.net