Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2019, понедельник, 19:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
15. 07. 2019

Sea Breeze-2019: три самолета с военными США покинули Одессу

Американские участники международного учения Sea Breeze - 2019 отбыли сегодня тремя военно-транспортными самолетами C-130 Herkules из Одесского аэропорта в США, сообщает Укринформ.

"Личный состав американских подразделений, принимавших участие в учениях Sea Breeze - 2019, отбыл 15 июля из аэропорта на трех военно-транспортных самолетах C-130 Herkules. На борта, прибывшие в Одессу в воскресенье, было также загружено военное оборудование и снаряжение. Третий Herkules взял курс на США в 14 часов", - уточнили в международном аэропорту Одесса.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.