Украина обратилась к Венгрии из-за выборов

МИД Украины обратился к Венгрии о недопустимости вмешательства венгерских чиновников во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами. Об этом шла речь на встрече и.о. министра иностранных дел Егора Божка с послом Венгрии Иштваном Ийдярто в связи с информацией о визитах венгерских чиновников на Закарпатье, сообщает Европейская правда в понедельник, 15 июля.

В МИД отметили, что обеспокоены недавней встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичом в Будапеште.

Кроме того, Киев обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в парламент.

МИД также с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

МИД настоятельно рекомендует венгерской власти до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Как ожидается, завтра на Закарпатье приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Напомним, 4 июля МИД вызывал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто, который в Канаде заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику.

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Источник: korrespondent.net