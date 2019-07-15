Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2019, понедельник, 19:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
15. 07. 2019

Отравление в лагере на Одесчине: у 53 детей диагностировали дизентерию

В Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Десятник, передает Укринформ.

Кроме того, работники лаборатории больницы лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проведут дообследование детей.

"У пациентов, по данным лабораторной службы больницы, высеяны бактерии Флекснера. Один из наших врачей и работники лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проводят дообследование 150 детей, которые в нем отдыхают", - сообщил главврач.

Он добавил, что 53 подростка в возрасте 10-15 лет и 3 взрослых были госпитализированы 11-12 июля в различные медучреждения района с жалобами на недомогание, повышенную температуру, у некоторых были рвота и понос.

Так, сейчас в лечебных учреждениях района находятся 13 человек, в том числе 12 детей, а в оздоровительном лагере проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в санатории Медик-2 в г. Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.