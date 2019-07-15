Зеленский раскрыл тайну своих браслетов

Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.

К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.

С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область. Тогда в сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президента ночного клуба.

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Напомним, 11 июля Зеленский впервые поговорил с Путиным. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В Кремле отметили, что разговор занял примерно 20 минут и был "прагматичным".

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Источник: korrespondent.net