Передача Вышинского России невозможна - Луценко

Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не может быть передан России до решения суда. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

"Если говорить о Вышинском, это действительно очень серьезное дело. И если смотреть с разных разведывательных источников, я знаю, что Вишинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу - или он виновен или нет", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что ссли суд оправдает Вышинского, он "будет свободным человеком и может ехать куда угодно".

Отметим, суд может выпустить Вышинского из СИЗО в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Заседание суда по данному дело перенсено на 19 июля.

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Источник: korrespondent.net