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15. 07. 2019

В Украине изменят нормы строительства больниц

Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

 facebook.com/lev.partskhaladze
 

Прежде всего пересмотрят нормы относительно: емкости больничных палат; комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами; спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений; проектирования служебных помещений для персонала; устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания); рекуперации и вентиляции и тому подобное.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему медицинская реформа не дошла до сельских больниц.

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Источник: korrespondent.net

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