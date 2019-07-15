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15. 07. 2019

Социологи рассказали, сколько украинцы готовы потерпеть ради реформ

Готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ 59% опрошенных украинцев. Среди них 19% готовы терпеть столько, сколько потребуется, а 40% - не больше года. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Не готовы терпеть трудности ради реформ 31% опрошенных (в 2018 году такого мнения придерживались 62%).

Больше всего положительных ответов было среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Слуга народа (72%), Голос (71%) и Европейская Солидарность (68%). Меньше всего готовы терпеть избиратели Оппозиционной платформе - За життя (42%).

Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Ранее украинцы назвали реформы, которые хотят увидеть в первую очередь. Украинцы считают, что в первую очередь новое правительство должно провести антикоррупционную, медицинскую, пенсионную реформы, а также реформы органов правопорядка и люстрации чиновников.

Вступление в НАТО поддерживают более 50% украинцев

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Источник: korrespondent.net

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